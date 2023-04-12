Reuters: шпионское ПО израильской компании QuaDream, проданное в десять стран, использовалось против политиков и журналистов

Компания Citizen Lab и корпорация Microsoft объявили, что израильское шпионское программное обеспечение QuaDream было продано в десять стран и использовалось против политиков и журналистов, пишет Reuters.

Впрочем, в публикации отмечается, что конкретные личности пострадавших от применения этого ПА не установлены.

Судя по имеющимся данным, компания QuaDream была основана бывшим израильским военным чиновником и бывшими сотрудниками компании NSO, известной прежде всего как разработчик шпионского ПО Pegasus. Отметим, что об аналогичной разработке QuaDream агентство Reuters писало еще в сентябре 2022 года.