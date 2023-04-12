Reuters: шпионское ПО израильской компании QuaDream, проданное в десять стран, использовалось против политиков и журналистов
время публикации: | последнее обновление:
Компания Citizen Lab и корпорация Microsoft объявили, что израильское шпионское программное обеспечение QuaDream было продано в десять стран и использовалось против политиков и журналистов, пишет Reuters.
Впрочем, в публикации отмечается, что конкретные личности пострадавших от применения этого ПА не установлены.
Судя по имеющимся данным, компания QuaDream была основана бывшим израильским военным чиновником и бывшими сотрудниками компании NSO, известной прежде всего как разработчик шпионского ПО Pegasus. Отметим, что об аналогичной разработке QuaDream агентство Reuters писало еще в сентябре 2022 года.
adv_11 m_ar_1
adv_12 rimma_dw_d
adv_13 rimma_dw_m
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 Декабря 2022
В Греции проведены обыски в штаб-квартире израильской компании, разрабатывающей шпионские программы
В Греции проведены обыски в штаб-квартире израильской компании, разрабатывающей шпионские программы
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 9 Декабря 2022
New York Times: власти США продолжают использовать шпионское израильское ПО
New York Times: власти США продолжают использовать шпионское израильское ПО
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 Ноября 2022
"Гаарец": израильский бизнесмен передал шпионское устройство одному из самых влиятельных людей в Судане
"Гаарец": израильский бизнесмен передал шпионское устройство одному из самых влиятельных людей в Судане
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Сентября 2022
Reuters: "айфоны" индонезийских чиновников были атакованы ПО, разработанным израильской компанией
Reuters: "айфоны" индонезийских чиновников были атакованы ПО, разработанным израильской компанией
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex