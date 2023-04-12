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    В мире

    Reuters: шпионское ПО израильской компании QuaDream, проданное в десять стран, использовалось против политиков и журналистов

    время публикации: | последнее обновление:
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    Reuters: шпионское ПО израильской компании QuaDream, проданное в десять стран, использовалось против политиков и журналистов
    AP Photo/Manu Fernandez

    Компания Citizen Lab и корпорация Microsoft объявили, что израильское шпионское программное обеспечение QuaDream было продано в десять стран и использовалось против политиков и журналистов, пишет Reuters.

    Впрочем, в публикации отмечается, что конкретные личности пострадавших от применения этого ПА не установлены.

    Судя по имеющимся данным, компания QuaDream была основана бывшим израильским военным чиновником и бывшими сотрудниками компании NSO, известной прежде всего как разработчик шпионского ПО Pegasus. Отметим, что об аналогичной разработке QuaDream агентство Reuters писало еще в сентябре 2022 года.

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    "Гаарец": израильский бизнесмен передал шпионское устройство одному из самых влиятельных людей в Судане
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    Reuters: "айфоны" индонезийских чиновников были атакованы ПО, разработанным израильской компанией
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