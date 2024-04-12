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Суд в Аргентине объявил Иран террористическим государством

время публикации: 12 апреля 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 17:24

Суд в Аргентине объявил Иран террористическим государством, признав Тегеран заказчиком двух нападений на еврейские объекты в Буэнос-Айресе 30 лет назад, жертвами которых стали более 100 человек, сообщает ВВС.

Речь идет о нападении на израильское посольство в Аргентине в 1992 году, унесшем 29 жизней, и взрыве в еврейском центре AMIA в 1994-м, ставшем самым смертоносным в истории страны (85 погибших).

По итогам судебного разбирательства суд постановил, что оба теракта были осуществлены движением "Хизбалла" по заказу Тегерана, в качестве мести за отмену Аргентиной сделки по предоставлению Ирану ядерных материалов и технологий.

Как сообщает местная пресса, нападение на еврейский центр суд квалифицировал как преступление против человечности, а Иран официально объявлен террористическим государством как заказчик обоих терактов.

В Тегеране причастность к взрывам категорически отрицают.

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