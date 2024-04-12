Во Флоренции умер дизайнер Роберто Кавалли, создатель бренда Roberto Cavalli.

Ему было 83 года.

Роберто Кавалли. Биографическая справка

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции (Италия). Раннее детство провёл в шахтёрском посёлке Виллини в Кастельнуово деи Саббиони, в 50 км от Флоренции, где его отец, Джорджо Кавалли, работал маркшейдером. Дед Роберто, Джузеппе Росси, был известным в регионе портретистом. Мать держала лавку по продаже угля, в которой Роберто ей помогал.

Роберто учился в школе Россини, окончил начальную школу в 1951 году. В период учёбы в колледже он увлёкся рок-н-роллом, однако быстро понял, что у него нет способностей, чтобы играть в группе.

После отчисления из колледжа семья потребовала от Роберто, чтобы он искал себе работу. Однако он упросил мать позволить ему учиться в Училище искусств во Флоренции (Istituto d’Arte in Florence), где до этого училась его сестра Лиетта. Записавшись на курс по оформлению интерьеров со специализацией по тканям для мебели, он начал изучать технику ткачества на ручном станке и различные виды печати на ткани, что крайне увлекло его. На свои небольшие сбережения он открыл собственное дело, купив 6-метровый печатный стол и сняв гараж для него неподалёку от дома.

Наладив печать на трикотаже из шерсти и кашемира, Роберто стал получать от трикотажных фабрик регулярные заказы.

В начале 1970-х Кавалли изобрёл и запатентовал новейшую процедуру нанесения рисунков на кожу и представил публике свои работы в области лоскутной техники. В возрасте 30 лет представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже. В 1972 году он провёл свой первый показ мод в знаменитом флорентийском особняке Палаццо Питти. В этом же году Кавалли открыл свой первый модный бутик в Сен-Тропе (Франция).

В 1998 году Кавалли запустил линию Just Cavalli: мужская и женская одежда, аксессуары, очки, часы, парфюмерия, нижнее бельё и пляжная одежда.

Характерные черты стиля Кавалли: рисунки, имитирующие шкуры животных, использование мягкой кожи, лоскутная техника, декорирование вещей блёстками и стразами. Бутики Роберто Кавалли открыты по всему миру.