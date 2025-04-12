В связи с угрозами в адрес Трампа задержан мусульманин из Джорджии

11 апреля агенты ФБР задержали 25-летнего Алиакбара Мохаммеда Амина, проживающего в городе Лилберн (штат Джорджия), в связи с его угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, директора Национальной разведки Тулси Габбард и Белого дома, передает Fox 5.

Подробности о характере угроз, обвинениях в адрес Амина и его текущем статусе задержания не разглашаются, расследование продолжается.

Судя по имени, задержан представитель мусульманской общины США.

Представитель ФБР сообщил, что 14 апреля будет раскрыта дополнительная информация об аресте.

Ранее министерство юстиции США уведомило о задержании сотрудниками ФБР в городе Батлер (штат Пенсильвания) 32-летнего Шона Монпера, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других американских чиновников.