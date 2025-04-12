Кремль больше не будет сообщать о подарках Путина Трампу. "Это личное"

Кремль больше не будет сообщать о подарках Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

11 апреля Путин встретился со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом, который посетил Россию. После их предыдущей встречи в Москве Виткофф сообщал, что президент России передал Трампу "прекрасный портрет" кисти "ведущего российского художника".

"Это, скажем так, личное – речь идет о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать", – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, мог ли Путин и на этот раз передать спецпосланнику президента США подарки для Трампа.