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Мир

Во время выполнения боевого задания погиб украинский пилот

Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 12 апреля 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 17:24
Во время выполнения боевого задания погиб украинский пилот
Генштаб ВСУ

В субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб украинский летчик Павел Иванов. Ему было 26 лет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ВСУ отметили, что сегодня пилоты F-16 выполняют боевые задачи на разных направлениях "в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам".

Подробности гибели летчика не приводятся. "Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу", – говорится в сообщении.

Мир
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