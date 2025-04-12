Во время выполнения боевого задания погиб украинский пилот

В субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб украинский летчик Павел Иванов. Ему было 26 лет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ВСУ отметили, что сегодня пилоты F-16 выполняют боевые задачи на разных направлениях "в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам".

Подробности гибели летчика не приводятся. "Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу", – говорится в сообщении.