adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.241 ₪ 3.340 ₪
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Институт Чотокуа, 12 августа
    AP Photo/Joshua Goodman     Салман Рушди
    AP Photo/Rogelio V. Solis, File

    Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в США. Полиция сообщает, что он ранен ножом в шею.

    Как сообщает ВВС, Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил неизвестный и напал на писателя.

    Полиция сообщает, что нападавший несколько раз ударил Рушди ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.

    adv_11 m_ar_1

    Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.

    Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

    Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, напоминает радио "Свобода".

    adv_12 m_ar_2

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:40 В Черногории мужчина открыл беспорядочную стрельбу по прохожим, 11 погибших
    21:24 Умерла актриса Энн Хеч, неделю назад пострадавшая в автокатастрофе в Лос-Анджелесе
    20:57 Умер Йонатан Данилович, пионер ЛГБТ-движения Израиля
    19:57 Российские военные в очередной раз обстреляли Краматорск; есть жертвы
    19:34 Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США
    17:29 С начала войны более трех тысяч детей в Украине остались без родителей
    13:47 В Иерусалиме проходят похороны женщины и двух ее дочерей, сбитых автобусом
    12:57 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 170-й день войны
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5