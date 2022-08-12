Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США

Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в США. Полиция сообщает, что он ранен ножом в шею.

Как сообщает ВВС, Рушди готовился выступить с лекцией в Институте Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил неизвестный и напал на писателя.

Полиция сообщает, что нападавший несколько раз ударил Рушди ножом. Рушди упал. Нападавшего задержали.

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Рушди на носилках вынесли из здания и увезли в больницу.

Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

Ситуация вокруг Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года, и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Спустя девять лет отношения между странами были восстановлены, однако Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, напоминает радио "Свобода".