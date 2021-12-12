Дочь первого астронавта совершила суборбитальный космический полет

74-летняя Лора Шепард Черчли, дочь первого американского астронавта Алана Шепарда, стала одним из шести членов экипажа космического корабля, разработанного принадлежащему Джеффу Безосу компанией Blue Origin.

Корабль совершил суборбитальный полет, что позволило шести пассажирам капсулы короткий срок находиться в состоянии невесомости. Отметим, что ракета-носитель, стартовавшая с принадлежащего компании космодрома в Техасе, называется New Shepard именно в честь Алана Шепарда.

Шепард совершил полет в космос на корабле Mercury 5 мая 1961 года – на месяц позже советского космонавта Юрия Гагарина. "Жалко, что папе было не до удовольствий. Он отправился в космос на работу, а я – покататься", - отметила Лора.