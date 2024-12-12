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В США по подозрению в изнасилованиях задержаны братья-бизнесмены из Израиля

США
Организованная преступность
время публикации: 12 декабря 2024 г., 12:01 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 12:04
В США по подозрению в изнасилованиях задержаны братья-бизнесмены из Израиля
AP Photo/Patrick Semansky

Предприниматели израильского происхождения братья Алон, Орен и Таль Александр, занимавшиеся продажей элитной недвижимости в США, были арестованы в Майами по подозрению в изнасилованиях и траффике женщин с целью сексуальной эксплуатации.

"Десятки женщин дали показания, рассказав о жестоких изнасилованиях и других видах сексуализированного насилия со стороны братьев. Они рассказывают о чудовищных преступлениях", – заявил прокурор южного округа штата Нью-Йорк Дэмиан Уильямс.

Согласно материалам дела, преступная деятельность продолжалась на протяжении по меньшей мере 10 лет. Женщин приглашали на вечеринки и прельщали роскошной жизнью и таким образом заманивали в свои сети. "Были случаи, когда во время изнасилования они удерживали своих жертв, не обращая внимания на их крики", – отмечается в деле.

Адвокаты братьев Александр отрицают их вину. Представитель пострадавших Дэвид Готтлиб из адвокатской фирмы Wigdor LLP, цитируемый BBC, выразил удовлетворение тем, что насильники находятся в руках правосудия.

Мир
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