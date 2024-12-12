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Мир

Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации Трампа

Выборы в США
Дональд Трамп
время публикации: 12 декабря 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 10:25
Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации Трампа
AP Photo/Jose Luis Magana

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил на внутреннем совещании в агентстве, что намерен покинуть свой пост до инаугурации Дональда Трампа. Ранее новоизбранный президент заявил, что намерен назначить на этот пост своего приближенного Кашьяпа "Кэша" Пателя.

Глава агентства обычно назначается на 10 лет, однако президент имеет право сменить его в любой момент. Рэй был назначен на свой пост Трампом в 2017 году. Когда ФБР было подключено к ведущимся против него расследованиям, Трамп заявил, что агентство вмешивается в политику на стороне его противников. Он говорил, что уход Рэя станет великим днем для Америки.

Патель в прошлом критиковал ФБР и призывал уволить его высшее руководство. Он также заявлял, что является противником "глубинного государства". В то же время он известен как сторонник Израиля, называя нашу страну "союзником Америки номер один".

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