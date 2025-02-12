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Мир

СБУ объявила о задержании главы Антитеррористического центра, уличенного в работе на ФСБ

Война в Украине
Война в России
время публикации: 12 февраля 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 13:04
СБУ объявила о задержании главы Антитеррористического центра, уличенного в работе на ФСБ
Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины в среду, 12 февраля, объявила о задержании руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ после того, как он был уличен в работе на Федеральную службу безопасности РФ.

"Глава СБУ (Василий Малюк) лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию", – говорится в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о расследовании.

"Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", – рассказал Малюк.

Используя предателя, СБУ долгое время передавала ФСБ РФ дезинформацию, отмечается в сообщении.

Мир
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