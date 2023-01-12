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    В мире

    Министерство юстиции США начало расследование против президента Байдена

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    Министерство юстиции США начало расследование против президента Байдена
    AP Photo/Manuel Balce Ceneta     Министерство юстиции США начало расследование против президента Байдена
    AP Photo/Jon Elswick

    Министр юстиции США Меррик Гарланд назначил специального прокурора, которому предстоит выяснить, нарушил ли президент Джо Байден правила хранения секретных документов. Эта миссия поручена Роберту Хуру, который при администрации Дональда Трампа занимал пост федерального прокурора Мериленда.

    "Я проведу порученное мне расследование честно, непредвзято и беспристрастно. Я намерен установить все факты в минимальные сроки, действуя обстоятельно и бесстрашно, с уважением к оказанному мне доверию", – заявил специальный прокурор.

    В ходе проходившей в Белом доме пресс-конференции Байден признал, что документы были найдены в кладовой и библиотеке, расположенных в его доме – под замком. "Всем известно, что я серьезно отношусь к секретным материалам", – сказал президент.

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    Личный юридический консультант главы государства Ричард Заубер прокомментировал назначение Хура. "Мы уверены: обстоятельная проверка покажет, что документы оказались не на месте по ошибке, и что президент и его адвокаты сразу сделали все, чтобы ее исправить", – сообщил он.

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    Это уже вторая порция секретных документов, которые находились в личном владении Байдена. Первая была обнаружена в ноябре 2022 года в его кабинете, расположенном в Исследовательском центре Пенна-Байдена. В них содержалась секретная информация об Иране, Украине и Великобритании.

    Все бумаги относятся к периоду, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Согласно американскому законодательству, после смены президента все бумаги, касающиеся предыдущей администрации, должны быть переданы в Национальный архив.

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    Добавим, что ранее представители администрации Байдена резко критиковали Дональда Трампа, который отказался выдавать документы, и для изъятия потребовалось проводить обыск.

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