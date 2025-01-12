В Таиланде в результате аварии погиб резервист ЦАХАЛа Ротем Яиш

В конце прошлой недели во время отпуска на тайском острове Ко Самуи в ДТП погиб израильтянин Ротем Яиш, он разбился на мотоцикле.

По информации сайта "Мако", Ротем Яиш проходил срочную службу в бригаде "Гивати", прошел курс командиров взвода. После окончания срочной службы остался в секторе Газы в качестве резервиста. В общей сложности он провел в секторе Газы после начала войны полтора года.

В 2023 году Ротем Яиш был отмечен президентским знаком отличия за свою службу.

В Таиланде Ротем Яиш отдыхал вместе с родными.