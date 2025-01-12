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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 60 из 94 российских беспилотников

Война в Украине
Война в России
время публикации: 12 января 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 10:13
Генштаб ВСУ: сбиты 60 из 94 российских беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 12 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 94 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 60 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 34 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины (без негативных последствий).

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Из-за падения сбитых беспилотников повреждены несколько домов в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Сведений о пострадавших не поступало.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 12 января на территории Российской Федерации был уничтожен один украинский БПЛА самолетного типа – над территорией Брянской области.

Мир
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