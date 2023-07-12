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    В мире

    Умер писатель Милан Кундера

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    Умер писатель Милан Кундера
    Wikipedia.org. Фото: Elisa Cabot

    В среду, 12 июля, стало известно, что в возрасте 94 лет умер писатель Милан Кундера.

    Милан Кундера родился в Брно, в квартале Кралово поле (Чехословакия) 1 апреля 1929 года. После Второй мировой войны подрабатывал разнорабочим и джазовым музыкантом. В 1948 году окончил школу и начал учиться на философском факультете Карлова университета (Прага), изучал музыковедение, кино, литературу и эстетику, после двух семестров перевелся на факультет кино Пражской академии музыкального искусства.

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    В 1950 году прервал обучение по политическим причинам, однако окончил его в 1952 году. Работал ассистентом и позже профессором академии на факультете кино, преподавал мировую литературу.

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    В 1953 году опубликовал свою первую книгу. До середины 1950-х занимался переводами, эссе, драматургией. Стал известен после выпуска собрания стихов и выхода трёх частей цикла новелл "Смешные любови", написанных и опубликованных с 1958 по 1968 год.

    В его первом романе "Шутка" (1967) речь идет о положении чешской интеллигенции в условиях советской действительности. В этом же году Кундера принял участие в IV съезде союза писателей Чехословакии, где впервые открыто прозвучали призывы к демократизации общественной и политической жизни страны и который начал процессы, приведшие к "Пражской весне".

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    После вторжения советских войск в Чехословакию в августе 1968 года Кундера принимал участие в ряде демонстраций и собраний протеста, за что был лишен возможности преподавать. Его книги были изъяты из всех библиотек Чехословакии.

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    В 1970 году Кундера закончил второй роман "Жизнь не здесь", в гротескно-сюрреалистической форме повествующий о кризисе личности и творческой деградации поэта в условиях формирования социалистической Чехословакии.

    Третий роман – "Вальс на прощание" (1971) – изящное повествование о пребывании нескольких героев в курортном городке.

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    В 1975 году Кундера был приглашен профессором в Реннский университет (регион Бретань, Франция). В 1981-м он получил гражданство Франции.

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    Четвертый роман Кундеры "Книга смеха и забвения" (1978) вышел уже во Франции. Власти Чехословакии за него лишили писателя гражданства, его книги были запрещены на родине.

    Роман "Невыносимая легкость бытия", рассказывающий о Праге 1968 года и принесший Кундере всемирную славу, был написан в 1982 году и опубликован во Франции два года спустя. Роман был экранизирован в 1988 году режиссером Филиппом Кауфманом.

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    Роман "Бессмертие" (1990) – последний, написанный им на чешском языке.

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    С начала 1990-х годов Кундера пишет по-французски. Три французских романа – "Неспешность" (1993), "Подлинность" (1998), "Неведение" (2000) – более миниатюрные, камерные, нежели его чешские романы.

    В 2009 году Кундере было присвоено звание почетного гражданина его родного города Брно. Но он продолжал жить в Париже, изредка посещая Чехию.

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    Умер 12 июля 2023 года.

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    В 2019 году Кундере вернули чешское гражданство. Встреча с послом Чехии Петром Друлаком прошла в доме писателя во Франции 28 ноября. По словам Друлака, он от лица всей Чехии извинился перед Кундерой "за нападки, которые тот переносил годами"[8][9].

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