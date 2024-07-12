В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100

В Коломенском районе Подмосковья потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100.

На борту лайнера находились трое членов экипажа, двое пилотов компании "Гражданские самолеты Сухого" и бортпроводник. Все они погибли.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение во время тестового полета после планового ремонта, он летел с авиазавода под Луховицами во Внуково, сообщает ТАСС.

Самолет успел подать сигнал бедствия. Экипаж в последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета. При ударе о землю Superjet 100 взорвался и загорелся.

В оперативных службах назвали отказ двигателя возможной причиной крушения самолета.

В МЧС подтвердили крушение самолета. В ведомстве сообщили, что борт упал в лесном массиве, в самолете находились три члена экипажа. Жертв среди населения нет. В оперативных службах уточнили, что экипаж уводил борт от жилых дачных домов, благодаря этому на земле нет жертв.