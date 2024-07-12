В Непале из-за оползня два автобуса упали в реку: 65 пропавших без вести

В центральной части Непала, в районе Читван, на шоссе Мадан-Ашрит, в результате оползня два автобуса упали в реку Тришули. 65 человек считаются пропавшими без вести.

Ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены военные и полицейские. Этим действиям мешает непрекращающийся дождь.

Известно, что среди пропавших есть иностранные граждане, в том числе индийцы.

Известно, что в реку упали автобус компании Angel, следовавший в Катманду, и автобус компании Ganpati Deluxe, следовавший в Гаур из Катманду.

Издание The Kathmandu Post пишет, что троим из пассажиров автобуса Deluxe удалось спастись.