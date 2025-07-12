Туристка из Германии, пропавшая в Австралии почти две недели назад, найдена живой

26-летняя Каролина Вильга – туристка из Германии, пропавшая без вести на западе Австралии 12 дней назад, была найдена 11 июля живой около природного заповедника Карроун-Хилл, примерно в 310 км к северо-востоку от Перты, пишет сайт 7news.com.au.

Она была доставлена в Королевскую больницу Перты в стабильном состоянии. СМИ пишут, что на теле Каролины есть следы травмы. Она также была сильно искусана комарами.

Судя по имеющимся данным, Каролина Вильга путешествовала в автофургоне Mitsubishi Delica. В труднодоступном месте она потеряла контроль над управлением, фургон получил повреждения и застрял. Она провела день в машине, а потом запаниковала, решив, что ее никто не найдет, и отправилась пешком в надежде встретить кого-нибудь. С минимальным запасом еды и воды она шла 11 дней и ночей.

Тем временем, близкие, которые не могли связаться с Каролиной, обратились к властям Австралии. Был начат розыск. И ее автофургон нашли.

Саму Каролину позже встретил случайный прохожий, который вызвал спасателей.

Полиция Австралии в связи с данным инцидентом рекомендует в подобных ситуациях не покидать транспортное средство, а дожидаться спасателей.