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NEWSru.co.il :: В мире12 июня 2021 г., 17:29

В Кракове хотят запретить продажу сувениров в виде еврея, считающего деньги

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В Кракове хотят запретить продажу сувениров в виде еврея, считающего деньги

Представитель городской администрации Кракова, Роберт Пясковски, заявил о недопустимости продажи в магазинах и на рынках города фигурок, изображающих ортодоксальных евреев, сообщает Times of Israel.

Местные жители считают, что такие фигурки, а также любые изображения еврея, считающегося деньги, приносят удачу в финансовых делах.

Пясковски заявил: "Нам давно пора осознать, что такие сувениры являются антисемитскими, особенно – в городе с таким тяжелым и болезненным прошлым, как Краков". Инициаторами кампании, направленной на прекращение продажи статуэток, стали представители еврейской общины Польши.


Защитники традицонных сувениров настаивают на том, что фигурки выражают "ностальгию поляков по еврейскому присутствию в Польше, где до Холокоста жили 3,3 миллиона евреев". Согласно демографическому исследованию 2020 года, в настоящее время в Польше проживают около 4500 человек, идентифицирующих себя как евреи, и еще около 7000 человек, у которых евреем является один из родителей.

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