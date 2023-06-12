Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

В понедельник, 12 июня, в больнице в Милане в возрасте 86 лет умер бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Весной у Берлускони было выявлено серьезное заболевание крови. При этом политик также страдал от пневмонии. По данным итальянских СМИ, врачи назначали Берлускони химиотерапию в связи с лейкемией. В последние месяцы он находился в больнице.

В июне 2016 года Берлускони перенес операцию на сердце. Весной 2019-го он оказался в больнице в связи с острой почечной коликой. В 2021-2023-х годах Берлускони перенес несколько госпитализаций.

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Сильвио Берлускони. Фотогалерея

Сильвио Берлусони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье глубоко верующих католиков. В 1954-м окончил католический лицей и поступил на юридический факультет Миланского университета. В 1961 году с отличием окончил университет, к тому времени уже несколько лет занимаясь предпринимательством.

После университета работал в строительной фирме, торговал недвижимостью, основал собственную строительную компанию. Затем начал приобретать газеты, телеканалы и футбольные клубы, выйдя на рынок рекламы и кинопроката.

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Будучи миллиардером, в возрасте 57 лет начал политическую карьеру, основав в 1994 году движение "Вперед, Италия!" В том же году впервые стал премьер-министром Италии, но занимал этот пост менее года. В 2001-м вновь возглавил итальянское правительство, на сей раз на пять лет. После недолгого перерыва вновь был премьер-министром в 2008-2011 годах.

Еще до прихода в политику имя Сильвио Берлускони связывали с сицилийской мафией "Коза ностра", подобные обвинения звучали и позже. Его обвиняли во фривольном поведении, гедонизме и распущенности, не подобающей общественному деятелю. Помимо прочего, Берлускони обвиняли в участии в оргиях, в том числе с несовершеннолетними девушками. Он был признан виновным и в уклонении от налогов. Но, в связи с преклонным возрастом, состоянием здоровья и благодаря обширным связям, Берлускони так и не сел в тюрьму.