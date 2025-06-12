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Мир

Погромы в Северной Ирландии, десятки пострадавших полицейских

Великобритания
время публикации: 12 июня 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 08:49
Погромы в Северной Ирландии, десятки пострадавших полицейских
AP Photo/Peter Morrison

В Северной Ирландии третью ночь продолжаются беспорядки, причиной которых стало изнасилование двумя 14-летними румынскими подростками девочки из города Баллимина, в 45 километрах от Белфаста. Они отрицают свою вину.

Манифестанты громят дома иммигрантов, жгут автомобили, забрасывают полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применяет средства для разгона демонстрантов, в том числе, водометы. Десятки стражей порядка пострадали в столкновениях.

В городе Ларн атакован концертный зал, переоборудованный в убежище для жителей Баллимины, чьи дома были разгромлены. Здание эвакуировано. Представители политического истеблишмента выступили с осуждением погромов.

Мир
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