Погромы в Северной Ирландии, десятки пострадавших полицейских

В Северной Ирландии третью ночь продолжаются беспорядки, причиной которых стало изнасилование двумя 14-летними румынскими подростками девочки из города Баллимина, в 45 километрах от Белфаста. Они отрицают свою вину.

Манифестанты громят дома иммигрантов, жгут автомобили, забрасывают полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применяет средства для разгона демонстрантов, в том числе, водометы. Десятки стражей порядка пострадали в столкновениях.

В городе Ларн атакован концертный зал, переоборудованный в убежище для жителей Баллимины, чьи дома были разгромлены. Здание эвакуировано. Представители политического истеблишмента выступили с осуждением погромов.