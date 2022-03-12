Зеленский предложил Беннету провести украино-российские переговоры в Иерусалиме

Согласно сообщению информационного агентства Reuters, президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с иностранными журналистами, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести украино-российские переговоры в Иерусалиме.

"Не конструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти какое-то взимопонимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим?.. Я считаю, что да. И я ему (Нафтали Беннету) это сказал", - заметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул также, что Израиль может предоставить гарантии безопасности Украине.

Ранее 12 марта лидеры Франции и Германии снова поговорили по телефону с президентом России Владимиром Путиным и попросили его остановить обстрелы и убийство украинцев.

Разговор продолжался около часа, сообщает ВВС со ссылкой на слова представителя канцлера Олафа Шольца. Перед этим Шольц и Макрон поговорили с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кремль, со своей стороны, сообщил, что Путин поделился с Макроном и Шольцем своим видением "реального положения дел" в Украине.