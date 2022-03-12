В Италии наложен арест на самую большую яхту в мире, принадлежащую российскому олигарху

Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту "А" российского олигарха Андрея Мельниченко. Это самая большая парусная яхта в мире стоимостью более полумиллиарда евро, сообщает Corriere della Sera.

Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта в рамках расширенного пакета санкций, направленных против российских олигархов. В решении Совета ЕС отмечалось, что он был в числе 36 российских бизнесменов, которые встретились с президентом России Владимиром Путиным после начала российского вторжения в Украину.

Среди активов Мельниченко – группа "Еврохим", о дин из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений и угольная компания СУЭК. В 2021 году Андрей Мельниченко занял восьмую позицию в рейтинге "200 богатейших российских бизнесменов", опубликованном журналом Forbes ($17,9 млрд).

Яхта "А" была спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и построена судостроительной фирмой Nobiskrug на верфи HDW в Киле. Заключительные испытания прошла в Картахене (Испания).

Яхта была заказана в марте 2011 года и передана заказчику в мае 2017 года, в Монако. Стоимость яхты, согласно сведениям, обнародованным в СМИ, составляет 450 млн долларов США. Длина яхты – 143 м, ширина – 25 м, водоизмещение – 12,5 тысяч тонн. Площадь крупнейшего паруса составляет 1767 кв.м.