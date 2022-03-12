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NEWSru.co.il :: В мире12 марта 2022 г., 08:46

17-й день войны. Взрывы в Днепре, в Чернигове разрушена гостиница, в Николаеве обстреляна онкобольница

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
17-й день войны. Взрывы в Днепре, в Чернигове разрушена гостиница, в Николаеве обстреляна онкобольница

В ночь на субботу, 12 марта, и рано утром во многих украинских городах были слышны сирены воздушной тревоги: сообщается об обстрелах Киева и Киевской области, Львова, Запорожья, Одессы.

Сирены тревоги также раздавались в Волыни, Житомире, Ивано-Франковской и Тернопольской, Сумской, Хмельницкой областях, в Закарпатье, в Харькове, Полтаве и области, в Винницкой, Черновицкой и Ровенской областях, Черкассах и области, Кировоградской области, в Днепре и области.

В результате авиаударов была разрушена гостиница "Украина", расположенная в центре Чернигова. Здание считалось одной из визитных карточек города. О пострадавших не сообщается. Также в ходе ночных бомбардировок разрушен стадион им. Ю. Гагарина, повреждено здание юношеской библиотеки (дом Василия Тарновского, памятник архитектуры XIX века).


В Николаеве было обстреляно здание онкологической больницы. В результате обстрела повреждены окна, причинен ущерб машинам "скорой помощи", припаркованным на территории медучреждения. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, комментируя ситуацию в городе, подтвердил, что российские военные открыли огонь по больнице, интернату и попали в трубопровод котельной. О пострадавших пока не сообщается.

В результате ночных обстрелов в селе Квитневое Броварского района Киевской области загорелись склады хранения замороженной продукции. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекали 20 сотрудников и четыре единицы техники.

В Днепре утром 12 марта прогремели взрывы. По сообщению местных властей, украинская система противовоздушной обороны перехватила российские ракеты.

В Киеве, в районе Подола, произошел взрыв, в результате которого загорелось здание Ощадбанка. Сообщается, что на этом месте был сбит беспилотный летательный аппарат.

В Василькове Киевской области следствием авиаудара стал пожар на нефтебазе.

Минобороны Британии заявило, что сопротивление со стороны украинской противовоздушной обороны вынуждает Россию атаковать территорию Украины с большой дистанции, используя неуправляемые ракеты. Такое оружие относительно неточно и неизбирательно, его использование значительно увеличивает вероятность жертв среди гражданского населения.


По сообщениям ВВС, УНИАН, ТСН.

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