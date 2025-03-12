Сектанты из "Лев Тахор" вышли на демонстрацию в Гватемале

Члены еврейской секты "Лев Тахор" провели в Гватемале демонстрацию против правительства этой страны. Как пишет сайт "Кикар Шабат", они опасаются, что изъятые у них дети будут переданы в другие страны.

В различных государственных учреждениях Гватемалы находятся 139 детей из этой секты, большинство из них в возрасте от двух до девяти лет. Всего из ультраортодоксальной секты "Лев Тахор" в Гватемале были спасены 160 детей, 100 из них имеют право на израильское гражданство, 60 – граждане Канады и США.

Секта "Лев Тахор" была создана в конце восьмидесятых годов прошлого века в Иерусалиме Шломо Хелбранцом (Эль-Баранесом), она исповедует радикальную интерпретацию принципа "ненависти к грешникам", выступая за полный разрыв между ультраортодоксами и светскими, включая разрыв связей между неофитами и их нерелигиозными родителями.

В 2013 году секта переехала в Гватемалу, а позже часть членов перебралась в Мексику. После гибели ее основателя в 2017 году группа продолжила свое существование, придерживаясь строгих религиозных правил. Секта отвергает государство Израиль, практикует "браки по договоренности" для несовершеннолетних девочек, телесные наказания и т.д. Членами секты являются граждане Израиля, Канады, США и Гватемалы.