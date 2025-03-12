Слух о самоубийстве Стрелкова в колонии. ФСИН опровергает

В среду, 12 марта, ряд телеграм-каналов распространил сообщения о том, что в колонии якобы покончил с собой Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный в РФ за призывы к экстремизму. Управление ФСИН по Кировской области опровергло эти слухи, отмечает ТАСС.

"Распространяемая в сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком", – говорится в сообщении управления ФСИН.

25 января 2024 года Московский городской суд приговорил бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам заключения. Он был арестован ранее по делу о призывах к экстремизму и помещен в СИЗО "Лефортово". Процесс в отношении Стрелкова проходил в закрытом режиме.

Вину Стрелков не признает.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Согласно материалам следствия, претензии к Стрелкову возникли у следствия из-за двух постов в Telegram. Он оскорбительно высказывался в адрес военного и политического руководства РФ, в том числе в отношении президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что Игорь Стрелков (Гиркин) в ноябре 2022 года был приговорен Гаагским судом в пожизненному заключению за причастность к уничтожению в июле 2014 года пассажирского авиалайнера MH17, который был сбит ракетой ЗРК "Бук", запущенной со стороны поселка Первомайское (эта территория находилась под контролем боевиков ДНР). Российские власти не преследовали Гиркина по этому обвинению.