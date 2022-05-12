В Черниговской области обстреляли школу и интернат, три человека погибли

Российские войска обстреляли в Черниговской области школу и интернат. В результате обстрела три человека погибли и 12 получили ранения, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"12 мая в 00:20 в городе Новгород-Северский в результате вражеских обстрелов произошел пожар в здании школы. Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 кв.м. В результате происшествия 3 человека погибли и 12 травмированы", - указано в сообщении.

Для ликвидации последствий сотрудниками ГСЧС привлечено 4 единицы техники и 18 человек личного состава.