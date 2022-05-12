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NEWSru.co.il :: В мире12 мая 2022 г., 10:22

ООН: с начала войны Украину покинули около 6 млн беженцев, более 1,5 млн вернулись

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ООН: с начала войны Украину покинули около 6 млн беженцев, более 1,5 млн вернулись

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули примерно 6 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние. При этом отмечается, что более 1,5 млн человек, покинувших страну, позже вернулись в Украину.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 12 мая): Польша (около 3,3 млн), Румыния (890 тыс.), Венгрия (578 тыс.), Молдова (458 тыс.), Словакия (407 тыс.).

ООН, ссылаясь на данные, полученные от правительства РФ, передает, что более 772 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны). Примерно 27 тысяч выехали в Беларусь.


В этой связи отметим заявление начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, объявившего еще 23 апреля, что более 951 тыс. жителей районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с начала "военной спецоперации" (с 24.02.2022). Почему данные ООН со ссылкой на правительство РФ и минобороны РФ так сильно отличаются, неясно.

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