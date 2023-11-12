adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
15 - 24°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
21 - 31°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.874 ₪ 4.133 ₪
Иерусалим:
15 - 24°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
21 - 31°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Командование армии США: в восточном Средиземноморье разбился самолет американских ВВС

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Командование армии США: в восточном Средиземноморье разбился самолет американских ВВС
    United States Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Miguel Angel Contreras

    Европейское командование армии США объявило, что вечером 10 ноября в восточном Средиземноморье во время учений потерпел крушение самолет американских ВВС.

    Командование не уточнило, где именно в регионе упал самолет: на сушу или в воду. Тип самолета не назван. Сведений о судьбе экипажа не опубликовано.

    В официальном заявлении сказано: "Из уважения к пострадавшим семьям мы в настоящее время не будем разглашать дополнительную информацию о вовлеченном персонале".

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    При этом подчеркивается: "Мы можем с уверенностью сказать, что вылет самолета был связан исключительно с тренировками и нет никаких признаков враждебной активности".

    Военные выясняют причину происшествия.

    Напомним, что в восточном Средиземноморье в настоящее время развернуты авианосные ударные группы авианосцев Dwight Eisenhower и Gerald Ford.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 7 Ноября 2023
    Представитель Пентагона назвал четыре цели США на Ближнем Востоке
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 Октября 2023
    В восточное Средиземноморье направляется флагман 6-го флота США
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    01:41 37-й день войны в Израиле. Хронология событий
    00:42 "Аль-Маядин": "Исламское сопротивление в Ираке" заявило, что атаковало Эйлат двумя беспилотниками
    23:55 ЦАХАЛ: атакованы объекты "Хизбаллы" и группа боевиков в южном Ливане. Видео
    23:43 36-й день войны в Израиле. Хронология событий
    23:30 Тревога в Сдероте и окрестностях: перехват БПЛА и ракетный обстрел
    22:45 В центре Тель-Авива собрались тысячи израильтян, чтобы поддержать семьи 239 похищенных
    22:17 Нетаниягу: "Мы не остановимся, пока наша миссия не будет завершена"
    21:55 "Хизбалла": с начала войны в результате действий ЦАХАЛа убиты более 70 боевиков
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom