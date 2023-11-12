Командование армии США: в восточном Средиземноморье разбился самолет американских ВВС

Европейское командование армии США объявило, что вечером 10 ноября в восточном Средиземноморье во время учений потерпел крушение самолет американских ВВС.

Командование не уточнило, где именно в регионе упал самолет: на сушу или в воду. Тип самолета не назван. Сведений о судьбе экипажа не опубликовано.

В официальном заявлении сказано: "Из уважения к пострадавшим семьям мы в настоящее время не будем разглашать дополнительную информацию о вовлеченном персонале".

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При этом подчеркивается: "Мы можем с уверенностью сказать, что вылет самолета был связан исключительно с тренировками и нет никаких признаков враждебной активности".

Военные выясняют причину происшествия.

Напомним, что в восточном Средиземноморье в настоящее время развернуты авианосные ударные группы авианосцев Dwight Eisenhower и Gerald Ford.

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