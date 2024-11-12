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Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 589 детей. Трое погибших в Кривом Роге 11 ноября

время публикации: 12 ноября 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 09:15
Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 589 детей. Трое погибших в Кривом Роге 11 ноября
AP Photo/Emilio Morenatti

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 12 ноября 2024 года, 993-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 589 детей, 1681 несовершеннолетних получили ранения.

"Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 598, Харьковской – 459, Херсонской – 187, Днепропетровской – 190, Киевской – 133, Запорожской – 154, Николаевской – 117", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

11 ноября 2024 года в результате обстрела российскими военными города Кривой Рог Днепропетровской области погибли мальчики 2 и 10 лет и 2-месячная девочка, травмирован 11-летний мальчик.

11 ноября 2024 года в результате обстрела российскими военными города Запорожье были ранены пять детей: мальчики в возрасте 4, 16 и 17 лет и девочки – 15 и 17 лет.

11 ноября 2024 года в результате обстрела российскими военными города Краматорск Донецкой области был ранен 16-летний подросток.

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