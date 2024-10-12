Три грузинских телеканала отказались размещать в эфире ролик правящей партии "Грузинская мечта"

Три грузинских телеканала оштрафованы за отказ размещать в эфире предвыборный ролик партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных в результате войны зданий в Украине, сообщает ВВС.

За отказ размещать ролик правящей партии наказаны грузинские телеканалы "Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели" оштрафованы на 5 тысяч лари каждый (это около 1,8 тысячи долларов).

Решение Тбилисский городской суд принял 11 октября на основании протокола об административном правонарушении, составленного Национальной комиссий коммуникаций Грузии, которая признала телеканалы нарушителями избирательного кодекса.

В комиссию с жалобой на телеканалы обратилась правящая партия "Грузинская мечта". Причиной стали ее предвыборные ролики, которые телеканалы сочли аморальными и отказались транслировать. В ролике использованы черно-белые кадры разрушенных и горящих зданий, инфраструктуры и городов Украины с надписями "Нет войне!" рядом с цветными изображениями аналогичных новых и отремонтированных зданий в Грузии со слоганом "Выбери мир".

Баннеры такого же содержания появились на улицах Тбилиси 26 сентября. На них на черно-белых фотографиях пострадавшей от российской агрессии Украины перечеркнуты избирательные номера четырех оппозиционных сил, а на фотографиях Грузии – избирательный номер "Грузинской мечты".

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Как в оппозиции, так и в правящей партии их называют референдумом.

В оппозиции говорят, что избиратели сделают судьбоносный для Грузии выбор между европейским будущим страны и изоляцией под российским влиянием. А в правящей партии называют предстоящее голосование выбором между миром и войной, в которую, по их словам, хотят втянуть Грузию оппозиция и некая "глобальная партия войны".