Умер солист ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич

Во вторник, 13 апреля, в Минске в возрасте 71 года умер солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Об этом на официальной странице "Песняров" в Facebook сообщил директор коллектива "Золотые голоса легендарного ансамбля Песняры" Николай Бабичев.

Леонид Борткевич. Краткая биография

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске.

Способности к пению проявились в раннем детстве – был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров. Потом был солистом хорового ансамбля "Юность" при консерватории. До этого окончил музыкальную школу по классу трубы.

Окончил архитектурный техникум. Во время учёбы в техникуме был солистом местного оркестра, в дальнейшем стал вокалистом созданного вокально-инструментального ансамбля "Золотые яблоки". Работал архитектором в "БелНИИгипросельстрой".

В 1970 году был включён в состав ВИА "Песняры", где проявил себя как один из лучших вокалистов ансамбля.

Окончил ГИТИС по специальности "режиссура". Туда Борткевич поступил в 1980-м, в том же году из-за невозможности совмещать гастроли и учёбу покинул ансамбль "Песняры". Записывался и выступал сольно.

В 1989 году с женой Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехал в США. В 2000 году вернулся в Беларусь.

В 1999 году вновь стал солистом ВИА "Песняры" и пребывал в нём до самой смерти его руководителя Владимира Мулявина в 2003 году.

Предполагалось, что именно Борткевич возглавит ансамбль после кончины Мулявина, но министерство культуры Белоруссии назначило руководителем "Песняров" Валерия Скорожонка. Сразу же после этого Борткевич вместе с несколькими участниками покинули ансамбль и стали выступать под названием "Песняры" под управлением Леонида Борткевича, продолжая традиции мулявинского коллектива. В 2008 году этот ансамбль распался. В феврале 2009 года Борткевич вместе с Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном объединились в ансамбль "Песняры" под управлением Борткевича.

Леонид Борткевич – автор биографической книги ""Песняры" и Ольга".

Являлся гражданином двух стран – США и Республики Беларусь.