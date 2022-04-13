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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 08:20

Умер американский комик Гилберт Готтфрид

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Умер американский комик Гилберт Готтфрид

Во вторник, 12 апреля, в Нью-Йорке возрасте 67 лет умер популярный американский комедийный актер и стендап-комик Гилберт Готтфрид, скрипучим голосом которого говорил попугай Яго в знаменитых диснеевских мультфильмах про Аладдина.

Причиной смерти названа рецидивирующая желудочковая тахикардия, осложненная миотонической дистрофией II типа.

Гилберт Готтфрид. Краткая биография


Родился 28 февраля 1955 года в Бруклине (Нью-Йорк) в светской еврейской семье. Впервые как стендап-комик попробовал себя в 15 лет в клубах Нью-Йорка. В 1980 году впервые попал в телевизионную музыкально-юмористическую программу "В субботу вечером в прямом эфире", где в течение года сыграл множество различных комедийных ролей.

В 1984 году впервые появился на широком экране в фильме "Дом Бога", а с 1992 года начал выступать как актёр озвучивания – роль попугая Яго в полнометражном мультфильме "Аладдин".

Сыграл десятки ролей в кино и телесериалах. Участвовал в озвучивании около 20 мультфильмов.

В конце 1990-х годов Готтфрид познакомился с музыкальным продюсером Дарой Кравиц, они поженились, у них двое детей.

Скончался 12 апреля 2022 года.

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