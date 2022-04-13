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NEWSru.co.il :: В мире13 апреля 2022 г., 11:55

Врач полевого госпиталя "Кохав Меир" встретилась с матерью, эвакуированной из Мелитополя. ВИДЕО

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Врач полевого госпиталя "Кохав Меир" встретилась с матерью, эвакуированной из Мелитополя. ВИДЕО Врач полевого госпиталя "Кохав Меир" встретилась с матерью, эвакуированной из Мелитополя. ВИДЕО Врач полевого госпиталя "Кохав Меир" встретилась с матерью, эвакуированной из Мелитополя. ВИДЕО

Во вторник, 12 апреля, в израильский полевой госпиталь "Кохав Меир" в населенном пункте Мостика под Львовом привезли мать одного из врачей, эвакуированную из Мелитополя.

Решение об эвакуации женщины было принято после того, как доктор Анна Левин, педиатр больничной кассы "Меухедет", работающая в госпитале, в течение трех дней не могла связаться со своей матерью, Натальей.

Операцию по вывозу Натальи осуществляли различные организации в Израиле и за рубежом при содействии МИДа и других структур.

Мать и дочь, которые не виделись больше года, в ближайшие выходные вместе вернутся в Израиль.

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