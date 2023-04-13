В Южной Корее попал в ДТП автобус с израильскими туристами, есть жертвы

В Южной Корее в провинции Чхунчхон-Пукто перевернулся автобус, перевозивший группу израильских туристов.

По данным корейского издания The Korean Herald, в автобусе находились 34 человека, из них 32 израильтянина. В результате аварии один израильский турист погиб.

МИД Израиля официально сообщает, что десять израильтян получили травмы - от средней степени тяжести до тяжелых.

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Автобус ехал из города Кёнджу, являющегося одним из основных туристических центров Южной Кореи, в Суанбо, где израильтяне должны были остаться на ночь.

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Радиостанция "Кан Бет" передала, что сотрудники посольства выехали из Сеула на место аварии.

В южнокорейских СМИ появились сообщения о том, что причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.

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По информации в израильских СМИ, находившиеся в автобусе туристы приехали в Южную Корею в составе организованной группы. Экскурсия была организована компанией "Каспи Тейерут".

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Страховая компания PassportCard отправила в Южную Корею своих спасателей, компания также пытается найти самолет, чтобы доставить часть пострадавших в Израиль.

Информация уточняется.