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Нападение на посетителей торгового центра в Сиднее; есть погибшие и раненые

время публикации: 13 апреля 2024 г., 10:55 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 11:50
Нападение на посетителей торгового центра в Сиднее; есть погибшие и раненые
AP Photo/Rick Rycroft

Неизвестный мужчина напал на посетителей торгового центра, расположенного неподалеку от австралийского пляжа Бонди в Сиднее, сообщает ВВС.

Как сообщают австралийские СМИ, в результате нападения не менее шести человек погибли, еще несколько получили ранения.

В заявлении полиции Нового Южного Уэльса говорится, что "критический инцидент начался с того, что в Бонди-Джанкшен мужчина открыл стрельбу".

Westfield Bondi Junction – один из крупнейших торговых комплексов Австралии – в субботу днем был заполнен покупателями.

Сейчас ТЦ заблокирован, полиция призывает людей избегать этого района.

Агентство AFP со ссылкой на службу скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщает об одном застреленном полицией мужчине – предположительно, это был один из нападавших.

Мотив нападения пока не ясен. Не исключено, что речь идет о теракте, однако пока власти Сиднея не сделали соответствующего заявления.

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