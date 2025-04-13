Армия РФ нанесла ракетный удар по Сумам, десятки погибших
время публикации: 13 апреля 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 12:24
В воскресенье, 13 апреля, армия РФ выпустила две баллистические ракеты по украинскому городу Сумы. Ракеты взорвались в центре города. По предварительным данным, 21 человек погиб, десятки людей ранены, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Удар был нанесен по жилому району. Убитые и раненые на городских улицах, в автомобилях, общественном транспорте, в домах, отмечается в сообщении главы МВД Украины.
Сумская областная прокуратура передает, что ранены 34 человека, среди них пять детей.
Информация о жертвах ракетного удара в Сумах и причиненном ущербе уточняется.
Ссылки по теме