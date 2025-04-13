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Мир

В Таджикистане произошло сильное землетрясение

Землетрясения
Азия
время публикации: 13 апреля 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 08:22
В Таджикистане произошло сильное землетрясение
AP Photo/Wally Santana

В воскресенье, 13 апреля, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 170 км к югу от города Худжанд. Очаг залегал на глубине 15 км.

Слабые подземные толчки ощущались в Душанбе.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сильнейшим за последние десятилетия в Таджикистане было Кайраккумское землетрясение 13 октября 1985 года. Тогда магнитуда достигала 8 и более. Официально было объявлено о десятках погибших.

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