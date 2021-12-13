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NEWSru.co.il :: В мире13 декабря 2021 г., 13:57

Финляндия закупит десятки боевых самолетов F-35

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Финляндия закупит десятки боевых самолетов F-35

Министерство обороны Финляндии сообщило, что выбрало F-35 производства Lockheed Martin в качестве основы своих ВВС в ближайшие десятилетия. Он заменит F-18 Hornet, производимый той же американской корпорацией.

На вооружение северо-западного соседа России поступят 64 самолета. Цена сделки оценивается в 9,4 миллиарда долларов. Американцы также будут обеспечивать обслуживание F-35. "Это было тяжелое соревнование", - признал командующий ВВС генерал-майор Пааси Йокинен.

В тендере также принимали участие самолеты F-18 Super Hornet компании Boeing, Typhoon, производимый фирмой Eurofighter, Rafale французской Dassault and Gripen E шведской фирмы Saab. Но только F-35 получил больше четырех баллов из пяти возможных, окончив испытания с оценкой 4,47 балла.


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