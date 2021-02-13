Сенат США отклонил предложение по импичменту бывшего президента Трампа

В субботу, 13 февраля, Сенат США отклонил предложение признать бывшего президента Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия и тем самым завершил процесс рассмотрения его импичмента.

За осуждение проголосовали 57 сенаторов (среди них семь республиканцев) при необходимых 67. 43 республиканца проголосовали против.

Ранее в субботу Сенат неожиданно проголосовал за вызов дополнительных свидетелей по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Это грозило сильно затянуть процесс. После некоторого замешательства сенаторы все же решили не вызывать никаких свидетелей и перейти к прениям сторон.

Президент США Джо Байден прокомментировал итоги голосования в Сенате, которые привели к оправданию экс-президента Дональда Трампа. "Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению", – говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил: "Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Ни один президент никогда не проходил ничего подобного, и это продолжается, потому что наши оппоненты не могут забыть почти 75 миллионов человек, которые за меня проголосовали несколько месяцев назад. Это самое большое число голосов за действующего президента в истории". При этом Трамп подчеркнул, что его политическое движение "Сделаем Америку снова великой" (Make America great again) только начинает свою деятельность.