Наезд на демонстрантов в Мюнхене совершил проситель убежища из Афганистана
время публикации: 13 февраля 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:13
Наезд на группу демонстрантов в Мюнхене, на Дессауэр-штрассе, совершил 24-летний проситель убежища из Афганистана, пишет Bild. По оценке местных властей, речь по всей видимости идет об автомобильном теракте, а не об аварии.
По уточненным данным, пострадали 28 человек, двое из них (в том числе ребенок) в крайне тяжелом состоянии.
Водитель задержан. Его допрашивают. По данным немецких СМИ, ранее этот человек привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками и кражами.