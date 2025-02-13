Наезд на демонстрантов в Мюнхене совершил проситель убежища из Афганистана

Наезд на группу демонстрантов в Мюнхене, на Дессауэр-штрассе, совершил 24-летний проситель убежища из Афганистана, пишет Bild. По оценке местных властей, речь по всей видимости идет об автомобильном теракте, а не об аварии.

По уточненным данным, пострадали 28 человек, двое из них (в том числе ребенок) в крайне тяжелом состоянии.

Водитель задержан. Его допрашивают. По данным немецких СМИ, ранее этот человек привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками и кражами.