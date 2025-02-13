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Мир

Наезд на демонстрантов в Мюнхене совершил проситель убежища из Афганистана

Полиция
Германия
время публикации: 13 февраля 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:13
Наезд на демонстрантов в Мюнхене совершил проситель убежища из Афганистана
AP Photo/Michael Probst

Наезд на группу демонстрантов в Мюнхене, на Дессауэр-штрассе, совершил 24-летний проситель убежища из Афганистана, пишет Bild. По оценке местных властей, речь по всей видимости идет об автомобильном теракте, а не об аварии.

По уточненным данным, пострадали 28 человек, двое из них (в том числе ребенок) в крайне тяжелом состоянии.

Водитель задержан. Его допрашивают. По данным немецких СМИ, ранее этот человек привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками и кражами.

Мир
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