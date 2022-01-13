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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 14:56

Власти Ливии опровергли сообщения о встрече премьер-министра с главой "Мосада"

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Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дбейба

Правительство Ливии опровергло сообщения, согласно которым ливийский премьер-министр Абд аль-Хамид Дбейба встретился в Иордании с главой израильской службы внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

"Премьер-министр опровергает эти слухи. Этого не было в прошлом, не произойдет и в будущем. Наша позиция по палестинскому вопросу остается неизменной", - говорится в официальном заявлении правительства.

В сообщениях СМИ утверждалось, что предметом переговоров было присоединение Ливии к соглашениям о нормализации отношений с Израилем.


Напомним, что несколько месяцев назад СМИ сообщали о визите в Израиль сына маршала Халифы Хафтара – фактического правителя Восточной Ливии. Согласно публикациям, Хафтар также заинтересован в налаживании отношений.

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