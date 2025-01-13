Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1055-й день войны

Министерство обороны РФ 13 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1055-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Новомарково, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль "MaxxPro" американского производства. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании и 155-мм гаубица М777 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40215 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20512 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20545 орудий полевой артиллерии и минометов, 30218 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.