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Мир

В Нигерии во время уроков обрушилось здание колледжа, 22 студента погибли

время публикации: 13 июля 2024 г., 17:33 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 18:04
В Нигерии во время уроков обрушилось здание колледжа, 22 студента погибли
AP Photos

В пятницу, 12 июля, в Нигерии, в штате Плато, во время занятий рухнуло двухэтажное здание колледжа Saints Academy, сообщает The Guardian, инцидент произошел 12 июля.

Под завалами оказались 154 студента в возрасте от 15 лет и младше. Большинство удалось спасти, они находятся на лечении в различных больницах, однако 22 человека погибли.

По мнению властей, причиной обрушения стала неустойчивость строения, возведенного на зыбкой почве, недалеко от берега реки.

За последние два года в Нигерии произошло не менее 12 аналогичных обрушений.

Мир
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