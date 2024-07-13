В Нигерии во время уроков обрушилось здание колледжа, 22 студента погибли

В пятницу, 12 июля, в Нигерии, в штате Плато, во время занятий рухнуло двухэтажное здание колледжа Saints Academy, сообщает The Guardian, инцидент произошел 12 июля.

Под завалами оказались 154 студента в возрасте от 15 лет и младше. Большинство удалось спасти, они находятся на лечении в различных больницах, однако 22 человека погибли.

По мнению властей, причиной обрушения стала неустойчивость строения, возведенного на зыбкой почве, недалеко от берега реки.

За последние два года в Нигерии произошло не менее 12 аналогичных обрушений.