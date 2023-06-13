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    В мире

    "В доме мертвая бабушка". О происходящем в городе Олешки, оккупированном армией РФ и затопленном после прорыва Каховской ГЭС

    время публикации: | последнее обновление:
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    AP Photo/Libkos     Карта с запросами на эвакуацию на левобережье Днепра
    AP Photo/Evgeniy Maloletka     ВСЕ ФОТО

    В городе Олешки, расположенном к югу от Херсона, на левом берегу Днепра, до войны проживали около 25 тысяч человек. За 15 месяцев российской оккупации население сократилось в пять раз. 6 июня, после прорыва Каховской ГЭС, Олешки почти полностью затопило.

    "Бабушка с маленькой собачкой на крыше третьи сутки"
    "Пожилая пара, бабушка неходячая"
    "Дети шести и двух лет, нужна вода и еда"
    "Мужчина, ребенок, неходячая бабушка, две кошки и собаки"
    "Пенсионеры, на чердаке, вода прибывает, не умеют плавать"
    "Парализованная бабушка на чердаке"
    "Две пары пенсионеров и двое детей, 4 и 11 лет"
    "Четверо детей и пятеро стариков на крыше плюс собака и кошка, нужна еда и вода"
    "Бабушка и внук на крыше, бабушка маломобильная"

    Это не сценарий фильма-катастрофы. И не стенограмма выступления обвинителя в Гааге.

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    Это записи в таблице, которую после 6 июня 2023 года составили волонтеры по ситуации в городе Олешки в Херсонской области и в близлежащих селах на левом берегу Днепра. В таблице 1748 записей.

    Город Олешки затоплен примерно на 80 процентов. Есть улицы, которые ушли под воду полностью. Оккупационные власти до сих пор, хотя прошла уже неделя с разрушения плотины Каховской ГЭС, не организовали эвакуацию жителей. Спасением людей занимаются волонтеры, у которых не хватает лодок и других транспортных средств.

    Даже в тех районах, до которых вода не дошла или почти не дошла, нет света, газа и водоснабжения. Вода есть только в тех домах, где существуют скважины – в эти дома приходят со всей округи и достают воду из скважин. Ее тоже нужно кипятить, однако потом можно пить.

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    По подсчетам волонтеров, в зоне затопления сейчас находятся около пяти тысяч человек, которым необходима эвакуация или другая помощь.

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    Из этих пяти тысяч около 500 человек до сих пор остаются на чердаках или крышах затопленных домов, большинство из них старики, есть маленькие дети.

    Мэр Олешек Евгений Рыщук, бежавший на подконтрольную Украине территорию после оккупации, говорит, что в городе осталось около 20% довоенного населения. Большинство работоспособных, особенно молодых мужчин, уехали. Многие уехали после того, как побывали под арестом у оккупационных властей. В распоряжении редакции NEWSru.co.il есть свидетельства о том, что в первые месяцы оккупации молодых мужчин задерживали и проводили с ними "очень убедительные беседы", объясняя, что им будет лучше уехать, чем оставаться в городе.

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    В итоге в настоящий момент население Олешек и соседних сел составляют в основном старики. Оккупационные власти не только не эвакуируют людей, они не пропускают в город волонтеров. Были случаи, когда российские военные отбирали у волонтеров лодки.

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    Ведущие телеграм-каналов, в которых публикуется информация о необходимой помощи, рассказывают, что на месте очень мало волонтеров и еще меньше лодок. У владельцев моторных лодок заканчивается топливо. МЧС РФ эвакуацией людей из затопленных районов не занимается и продукты и воду не доставляет.

    Среди людей, которым требуется срочная эвакуация, есть много инвалидов и тяжело больных людей, которые не могут самостоятельно выбраться из затопленных домов.

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    Председатель оккупационного "правительства региона" Андрей Алексеенко написал 13 июня в своем телеграм-канале, что растет число жертв "диверсии нацистов". Алексеенко сообщил, что, по состоянию на утро 13 июня, в Голой Пристани погибли 12 человек, а в Олешках – 5.

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    Ранее оккупационные власти не публиковали никакой информации о жертвах среди населения затопленных населенных пунктов, но в социальных сетях можно было найти много свидетельств о пропавших и погибших близких.

    Еще одна запись в таблице для волонтеров: "Леонид. Очень плохое зрение, мало мобильный, страдает дистрофией, на связь не выходит. С ним была большая собака (Босс), маленькая (Тофик) и три кота. С ним в доме пять дней мертвая бабушка. Валентина умерла 6.06. Информацию передали соседи".

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    О смерти родственника рассказала редакции NEWSru.co.il Татьяна, уроженка Олешек, а теперь жительница Киева. Родственнику Татьяны было 56 лет. Когда вода немного отошла, его нашли соседи мертвым в его доме. Они предполагают, что мужчина утонул.

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    У Татьяны в Олешках до недавнего времени жили пожилой отец и пожилая тетя. 4 июня, за два дня до взрыва на Каховской ГЭС, отец Татьяны был госпитализирован, его доставили в симферопольскую больницу. 88-летняя и маломобильная тетя осталась в доме одна. На ее улице вода затопила дома не полностью, а только "по пояс". Три дня Татьяна не знала, что с ее тетей – связи не было. Через три дня, когда вода немного спала, в дом пожилой женщины пришли соседи и забрали ее к себе домой. Как рассказывает Татьяна со слов соседей, ее престарелая тетя провела эти дни на столе, питаясь по капле крупой, которую заварила водой, остававшейся в чайнике на момент затопления. Вода смыла все внутренние простенки в доме, которые сделаны, как во многих местных домах, из блоков из глинистого грунта с добавлением соломы. Когда соседи забрали ее к себе домой, женщина была в состоянии крайнего истощения. До больницы довезти ее было не на чем.

    Татьяна рассказывает, что все соседи, которым она звонила, либо принимают участие в спасении людей, либо у них нет транспортных средств.

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    В итоге Татьяна дозвонилась до российского МЧС. Когда там узнали, что на улице, откуда нужно забрать женщину, уже почти нет воды, за тетей Татьяны все же приехали и отвезли ее в больницу.

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    Два дня назад в течение почти суток в Олешках, где сотни человек, в основном старики, ждут спасения на крышах домов, шел дождь.

    Оккупационные власти Херсонской области продолжают утверждать, что ситуация под контролем и рассказывать о проведении эвакуации.

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    Материал подготовила Алла Гаврилова

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