В Апулии начал работу саммит G7, главная тема – поддержка Украины

На курорте Борго Эньяция на юге Италии начал работу саммит "Большой семерки" – группы ведущих демократических стран, в которую входят США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Япония.

К участию в работе саммита приглашено руководство Евросоюза, лидеры Бразилии, Индии, ЮАР, Иордании, Турции, ОАЭ, Туниса, нескольких других государств. Впервые на форум приглашен Папа Римский Франциск. На курорте приняты невиданные меры безопасности.

На повестке дня встречи в верхах – продолжение западной помощи Украине, ситуация на Ближнем Востоке, выработка общей политики в отношении миграции, обеспечение компьютерной безопасности в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

Главный вопрос – выделение Украине 50 миллиардов долларов под залог прибыли от арестованных на Западе российских активов. Украина и США также подпишут соглашение о безопасности, призванное гарантировать длительную поддержку Киеву в отражении российской угрозы.