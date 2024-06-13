В Калифорнии пропалестинские манифестанты захватили административное здание университета
Несколько десятков пропалестинских манифестантов ворвались в здание, в котором расположен офис президента Государственного университета Лос-Анджелеса и забаррикадировались на первом этаже. Для устройства баррикад использовалась офисная мебель. Нанесен ущерб стеклам.
Заблокированным в здании сотрудникам университетской администрации предписано искать укрытия на верхних этажах. Здание оцеплено полицией, задействован и полицейский вертолет. Число участников акции может достигать 100 человек, неясно, сколько среди них студентов.
Уже несколько недель в университете развернут палаточный лагерь группы солидарности с сектором Газы. Незадолго перед захватом организаторы предупредили администрацию, что намерены провести в здании сидячую забастовку.
Пресс-секретарь учебного заведения Эрик Фрост Коллинз назвал действия активистов "самовольными". Он подчеркнул, что руководство вуза приложило значительные усилия, чтобы создать условия для мирного и ненасильственного протеста.