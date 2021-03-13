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NEWSru.co.il :: В мире13 марта 2021 г., 11:04

Преподаватель Львовского университета предложил переименовать Умань в Бандер-Сити

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Преподаватель Львовского университета предложил переименовать Умань в Бандер-Сити

В ответ на заявление посла Израиля доцент университета "Львовская политехника" (cтарейшего технического учебного заведения Украины) Богдан Билинский призвал переименовать Умань в Бандер-Сити.

Билинский также предложил назвать все вокзалы и аэропорты именем Бандеры, чтобы "еврейская нечисть перестала ездить в Украину". Об этом 12 марта на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Напомним, 10 марта посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил переименование городского стадиона Тернополя в стадион имени Романа Шухевича, главнокомандующего УПА.


"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - говорилось в заявлении посла.

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