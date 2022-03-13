Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди назвал Мариуполь городом-мучеником

Папа Римский Франциск посвятил воскресную проповедь гуманитарной катастрофе, которая наблюдается в окруженном российскими войсками Мариуполе.

"Братья и сёстры, мы только что помолились Деве Марии. На этой неделе город, который носит Её имя – Мариуполь, стал городом-мучеником жестокой войны, опустошающей Украину. Варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения, невозможно обосновать никакими причинами. Единственное, что нужно – это прекратить неприемлемую вооружённую агрессию, прежде, чем она превратит города в кладбища", - заявил понтифик.

С болью в сердце я присоединяю свой голос к голосу обычных людей, взывающих к прекращению войны. Во имя Бога, да будет услышан вопль страждущих... Во имя Бога прошу вас: остановите это кровопролитие! #МолимсяВместе #Украина #Мир – Pope Francis (@Pontifex) March 13, 2022

Украинский город Мариуполь, в котором до вторжения армии РФ проживали более 400 тысяч человек, фактически полностью разрушен, передает телеканал "Украина 24". Выжившие местные жители, не сумевшие эвакуироваться, продолжают прятаться в подвалах домов. Многие из них голодают, нуждаются в питьевой воде и медикаментах. В репортаже отмечается, что люди вынуждены сливать воду из батарей, чтобы напоить детей и самим хоть немного утолить жажду.

Тем временем гуманитарный конвой, следующий в Мариуполь, находится в двух часах езды от города. Его сопровождают православные священники, которые ведут переговоры с российскими военными. Конвой должен доставить в Мариуполь 100 тонн продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 марта, что почти 125 тысяч граждан из Мариуполя и окрестностей удалось вывезти на относительно безопасную территорию гуманитарными коридорами.

Вечером 12 марта координатор организации "Врачи без границ" Алекс Вэйд заявил в интервью телекомпании CNN, что гуманитарная ситуация в Мариуполе является катастрофической и ухудшается с каждым днем. По словам Вэйда, в городе находятся сотрудники организации, которым иногда удается выходить на связь, и они подтверждают, что у жителей Мариуполя уже больше недели нет доступа к питьевой воде, люди голодают и многие умирают из-за отсутствия доступа к медикаментам.

Число жертв в Мариуполе пока подсчитать невозможно. Спасатели не могут работать под обстрелами. Разбирать завалы некому. По предварительной оценке, только в Мариуполе могли погибнуть более 1500 мирных граждан. Местные власти утверждают, что в городе погибли почти 2200 человек.