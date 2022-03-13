В Киевской области российскими военными убит известный американский тележурналист и режиссер

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале сообщил, что в Ирпене (Киевская область) российскими военными был убит 51-летний корреспондент американского издания New York Times Брент Рено (Brent Renaud).

По данным Геращенко, еще один журналист был ранен, его доставили в больницу. Опубликована видеозапись, на которой раненый американец рассказывает о происшедшем. По его словам, он с коллегой попали под обстрел, когда снимали процесс эвакуации беженцев. Он говорит, что пуля попала в шею Бренту Рено.

"Мы с коллегой прошли первый мост в Ирпене, пытались добраться до второго, чтобы снять, как идут беженцы. Кто-то согласился подвезти нас до моста, мы сели в машину – и по нам открыли огонь. Водитель развернулся, чтобы уехать оттуда, и в этот момент в меня попали. Я видел, что и Брента Рено, моего друга, тоже ранили – в шею. Затем мы разделились, и я не знаю что с ним – сюда меня доставила "скорая"", – говорит раненный американец.

Названо имя раненого, который рассказал о происшедшем: это 46-летний Хуан Диего Херрера Арредондо, американский журналист. Он получил осколочное ранение в бедро. Его оперируют.

Телеканал "Украина 24" со ссылкой на правоохранительные органы Киевской области сообщает, что в Ирпене один журналист был убит, двое ранены. Имя второго раненого уточняется.

Судя по представленным документам, убит кинорежиссер и тележурналист Брент Рено, лауреат премий Peabody Award и DuPont Awards. Последние два десятилетия он вместе со своим братом Крейгом продюсировал фильмы и телепрограммы. Братья Рено известны своими репортажами из "горячих точек". Они освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии и др.